Adam Sandler hält Jennifer Aniston für merkwürdige Küsserin

Nicht jeder kann in allem gut sein! Adam Sandler (56) und Jennifer Aniston (54) verbindet eine über 30-jährige Freundschaft. Für die Fortsetzung von "Murder Mystery" auf Netflix standen die Schauspieler zum dritten Mal gemeinsam vor der Kamera und kamen sich näher als je zuvor. Obwohl die "Meine erfundene Frau"-Kollegen sich bereits in all ihren Filmen geküsst haben, scheint es genau dabei Probleme zu geben: Denn Adam kritisiert jetzt Jennifers Kusskünste!

Im Interview mit USA Today scherzte der 56-Jährige, dass die Friends-Darstellerin etwas zu enthusiastisch gewesen sei, als es darum ging, eine Kussszene für das Sequel zu drehen: "'Um Gottes willen, lass deinen Mund zu', meinte ich. Er war so weit offen. Jedes Mal kam sie mit einem großen, weiten Mund auf mich zu und ich sagte: 'Whoa-ho-ho, whoa! Was machen wir hier?'" Zuvor habe Jennifer dagegen bei Dreharbeiten für den ersten Teil des Actionfilms von ihm verlangt, ein Bartöl aufzutragen.

Nach einer Liebeskomödie und zwei Actionfilmen wollen sich die Freunde als Nächstes an ein Drama wagen: "Wir haben gesagt, dass wir gerne an etwas Ernsterem zusammen arbeiten würden – im dramatischen Bereich", verriet Jennifer gegenüber The Hollywood Reporter.

Scott Yamano/Netflix Jennifer Aniston und Adam Sandler in "Murder Mystery 2"

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2022

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2011

