DSDS-Liveshow: Fans feiern Katja Krasavice für heißen Fummel

Alle Augen waren auf Katja Krasavice (26) gerichtet! Die Rapperin ist Jurorin in der diesjährigen DSDS-Staffel – wo sie bereits für mächtig Furore gesorgt hat: Sie legte sich im Rahmen seines Slutshaming-Skandals nämlich öffentlich mit Dieter Bohlen (69) an. Auch während der ersten Liveshow am Samstag wirkte die Stimmung zwischen den beiden etwas angespannt. Aber worauf noch viel mehr Zuschauer geachtet haben: Katja trug ein spektakuläres Kleid!

Die 26-Jährige liebt es, sich sexy zu präsentierten. So war auch ihr Outfit bei der DSDS-Liveshow wieder ein absoluter Hingucker: Katja trug einen hautengen, durchsichtigen Body, der in einem lila- und rosafarbenen Tüllrock endete. Das absolute Highlight waren jedoch die Strasssteinchen überall auf ihrem Körper – die unter anderem auch ihre Brüste nachzeichneten! Ihre Haare trug die "Boss Bitch"-Interpretin in langen blonden Wellen und ihr dramatisches Make-up wurde farblich auf ihr Outfit abgestimmt.

Auf Twitter bekam Katja während der Sendung auch jede Menge Komplimente: "Katja stiehlt allen die Show #bossbitch", jubelte ein Fan und ein anderer witzelte: "Die Kandidaten könnten sich mal eine Scheibe von Katja abschneiden..." Wie hat euch der Look gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei der ersten DSDS-Liveshow

