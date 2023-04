Es geht nun doch weiter! DSDS bekommt noch eine Staffel!

Jetzt also doch? Eigentlich wurde vergangenes Jahr verkündet, dass DSDS nach der aktuellen 20. Staffel eingestampft werden soll. 2021 war Chefjuror Dieter Bohlen (69) durch Florian Silbereisen (41) ersetzt worden, da der Sender etwas Neues probieren wollte. Dieser Versuch ging offenbar nach hinten los. Denn der Poptitan kehrte an das Jury-Pult zurück. Und nun sorgte der 69-Jährige für die nächste Überraschung. Dieter verkündet in der ersten Liveshow auf RTL: "Es gibt eine 21. Staffel!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de