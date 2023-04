Jan Josef Liefers bei "Masked Singer": Fans äußern Kritik!

Nicht jeder hat sich gefreut, als Jan Josef Liefers (58) unter dem Känguru-Kostüm zum Vorschein kam! Gestern Abend startete die achte Staffel der Gesangsshow The Masked Singer. Nach seiner Performance von "Blurred Lines" musste der Tatort-Star am Ende seine Identität preisgeben – und schied aus der Show aus. Doch sein Exit war manchen Fans der Show ganz recht: Einige "The Masked Singer"-Zuschauer kritisierten ProSieben für Jans Teilnahme!

Der gebürtige Dresdener tätigte in der Vergangenheit mutmaßlich kritische Kommentare bezüglich der Gesundheitskrise und der Pandemie-Maßnahmen. Als Jan nun nach seiner "The Masked Singer"-Enthüllung verkündete: "Das war das Verrückteste, was ich je gemacht habe" – brach auf Twitter ein Shitstorm los: "Verrückter als dein Gelaber über die Masken?", stichelte ein Nutzer. Ein anderer frotzelte: "Jan Josef Liefers hat freiwillig eine Maske getragen, Wunder geschehen." Viele User schrieben außerdem an ProSieben gerichtet: "Schade, dass er überhaupt dabei war."

Doch wie hat das Rateteam auf Jans Enthüllung reagiert? Ruth Moschner (46), Wincent Weiss (30) und Rea Garvey (49) jubelten lautstark. Bis auf einen wirkten auch alle ziemlich überrascht – Rea hatte bereits auf den Filmstar getippt. Nach seiner Enthüllung verriet Jan auch: "Er war der Einzige, vor dem ich Angst hatte, weil wir uns schon sehr lange und sehr gut kennen."

Getty Images Jan Josef Liefers, Schauspieler und Musiker

ProSieben/Willi Weber Jan Josef Liefers bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Rateteam in der ersten "The Masked Singer"-Show aus Staffel acht

