Erstes "The Masked Singer"-Aus: Er steckte unterm Känguru!

Für diesen Star ist das TV-Abenteuer bereits vorbei! Aktuell schlüpfen bei The Masked Singer wöchentlich wieder Prominente in ein für sie angefertigtes Kostüm und singen auf der großen Showbühne. Ihr Ziel: Nicht erkannt werden! Dabei muss je Show ein Star seine Maske abnehmen und seine Identität preisgeben. In der Auftaktshow der Sendung reichten die Zuschauervotes nicht für das Känguru. Dieser Promi steckte unter der Maske!

Für drei Teilnehmer wurde es ganz schön eng: Das Känguru, das Seepferdchen und der Pilz haben gewackelt. Das Seepferdchen und der Pilz durften aufatmen und können nun ihre Identität noch ein wenig länger geheimhalten. Letztendlich nicht gereicht hat es für das Känguru. Unter der Maske steckte niemand Geringeres als Schauspieler Jan Josef Liefers (58)!

Damit haben wohl nicht alle gerechnet. Während Rategast Wincent Weiss (30) Jakob Lundt in dem Kostüm des Kängurus vermutete, tippte Ratequeen Ruth Moschner (46) auf Götz Alsmann (65). Nur Rea Garvey (49) und die Zuschauer lagen mit ihren Vermutungen, dass es sich um den Tatort-Darsteller handelt, richtig!

Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers, Schauspieler

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Seepferdchen bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Pilz bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de