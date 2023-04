Job & Kind: Hat "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel Me-Time?

Achtet Melissa auch auf sich? Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin und ihr Noch-Ehemann Philipp sind vor über zwei Jahren zum ersten Mal Eltern geworden. Wie ihr Sohn heißt, ist bis heute geheim. Die beiden nennen ihn auf Social Media jedoch liebevoll "den kleinen M" oder früher "den kleinen Muck". Seit der Trennung zieht Melissa den Jungen hauptsächlich alleine groß – neben ihrem Job im Kindergarten. Hat sie auch noch genügend Me-Time?

In ihrer Instagram-Story betonte die 30-Jährige, dass es als berufstätige Mutter wichtig sei, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. "Aktiv auch mal was für sich zu tun und nicht, weil der Körper gerade danach schreit", nannte sie als Beispiel. Das sei ihr am Anfang ziemlich schwergefallen. Inzwischen sei Melissas Sohn jedoch in einem Alter, in dem er gut verstehen könne, dass sie auch eigene Bedürfnisse hat: "Ich spreche aktiv dadrüber und sage ihm zum Beispiel: 'Ich bin müde. Ich möchte gerade lieber ein Buch lesen, anstatt auf dem Hüpfkissen zu springen. Ich schaue dir aber gerne dabei zu oder wir lesen das Buch auf dem Hüpfkissen.'"

Melissa sei in ihrer Erziehung vor allem Selbstständigkeit und Toleranz wichtig. "Wir leben hier tatsächlich in einer Ja-Umgebung. Wenig Neins und in vielem lasse ich den kleinen M auch ausprobieren", erklärte die Erzieherin. Selbstverständlich gebe es aber auch klare Regeln, Grenzen und Einschränkungen: "Im Großen und Ganzen ist es ein miteinander leben und unterstützen mit ganz viel Liebe und Wertschätzung."

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" und ihr Sohn, 2022

