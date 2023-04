Nach Brandunfall: Talkshow-Host Jay Leno hat ein neues Ohr

Er kam wohl nicht ohne Schäden davon! Jay Leno (72) war vor wenigen Monaten mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, welche sich der ehemalige Talkshow-Host bei einem Autobrand zugezogen hatte. Infolgedessen war er wohl mit Narben übersät gewesen – diese sollen jedoch schon wieder größtenteils verschwunden sein. An einer Stelle waren die Verletzungen wohl aber zu groß: Jay offenbart, dass er ein neues Ohr amputiert bekam!

Im "Fly on the Wall"-Podcast mit Dana Carvey und David Spade (58) schildert der 72-Jährige: "Hier seht ihr ein brandneues Ohr. Wenn man in einem Feuer brennt, sind deine Ohren so schnell weg wie ein Blatt Papier." Die Hautfetzen, die ihm an sein Ohr anoperiert wurden, stammen offenbar von den Innereien eines Schweins, meinte der Comedian zuvor. Die Fernsehpersönlichkeit erklärte außerdem, wie es zu dem Unfall gekommen war: "Ich habe an meinem Auto gearbeitet, habe Benzin in mein Gesicht bekommen und es fing Feuer."

Auch wenn Jay heute oft über den Unfall und seine daraus entstandenen körperlichen Schäden witzelt, war der Brandvorfall für den Komiker natürlich alles andere als lustig. "Ich bin kein panischer Typ, aber ich wusste, wenn ich einatme, kann ich mir die Lunge verbrennen", erzählte der TV-Star vor wenigen Wochen.

Jay Leno im Jahr 2005

Jay Leno, ehemaliger Talkshow-Host

Jay Leno, Comedian

