Nach Geburt: Aurora Ramazzotti meldet sich emotional im Netz

Aurora Ramazzotti (26) schwelgt im Familienglück. Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) hatte im vergangenen September eine frohe Nachricht zu verkünden: Sie und ihr Partner Goffredo Cerza erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen hatte das Warten dann auch ein Ende: Ihr Sohn Cesare erblickte das Licht der Welt. Nun meldet sich Aurora nach der Geburt mit emotionalen Worten bei ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story teilte die frisch gebackene Mama ein Bild von der kleinen, süßen Babyhand ihres Sprösslings. "Ich erhole mich. Ich genieße den Wind des neuen Lebens […]. Jeder Augenblick ist eine Entdeckung", schreibt die 26-Jährige zu dem Foto. Doch damit nicht genug – so lässt sie sich weiter von ihren Emotionen leiten und richtet das Wort an ihre Fans: "Ich danke euch für eure lieben Gedanken. Ich melde mich wieder, sobald ich verstehe, was hier gerade passiert."

Auch Auroras Mama Michelle hatte sich nach der Geburt des kleinen Cesares total gerührt im Netz gemeldet. So teilte die Wetten, dass..?-Moderatorin den Verkündungspost und machte deutlich, wie glücklich sie ist: "Neben der Geburt meiner Töchter ist heute der schönste Tag in meinem Leben."

AMA / MEGA Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti in Venedig, 2020

Instagram / tommasozorzi Aurora Ramazotti und Tommaso Zorzi im März 2023

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Juli 2022

