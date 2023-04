Nach Trennung: AJ McLean trägt trotzdem noch seinen Ehering!

AJ McLean (45) gibt seine Ehe offenbar noch nicht auf! Der Sänger war in den 90er-Jahren mit seiner Band Backstreet Boys weltberühmt geworden. Seit 2005 ging er gemeinsam mit seiner Partnerin Rochelle (41) durchs Leben. Sechs Jahre später gab das Paar sich das Jawort. Doch vor wenigen Tagen verkündeten die beiden, dass sie sich eine Beziehungspause nehmen wollen. Dennoch trägt AJ weiter seinen Ehering!

Der Musiker besuchte gemeinsam mit seinen Töchtern die Premiere des Films "The Super Mario Bros". Während er die Runde machte und für Fotos auf dem roten Teppich posierte, konnte man sehen, dass der 45-Jährige weiterhin seinen Ehering trug. AJ schien sehr gut gelaunt zu sein, schlang die Arme um seine Mädels und strahlte über das ganze Gesicht.

Das Paar hatte zuvor gegenüber TMZ geäußert, dass es durchaus versuche, wieder zueinanderzufinden. "Der Plan ist, wieder zusammenzukommen und unsere Liebe füreinander und für unsere Familie weiter zu pflegen." Die Zweifacheltern erklärten außerdem: "Die Ehe ist hart, aber sie ist es wert. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns vorübergehend zu trennen, um an uns selbst und an unserer Ehe zu arbeiten, in der Hoffnung, eine stärkere Zukunft aufzubauen."

Joseph Martinez / PictureLux / ActionPress AJ McLean und seine Töchter Ava und Lyric, April 2023

Joseph Martinez / PictureLux / ActionPress AJ McLean und seine Töchter Ava und Lyric, April 2023

Tony DiMaio/ Startraks Photo AJ McLean mit seiner Partnerin Rochelle, 2016

