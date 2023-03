Nach zwölf Jahren Ehe: Backstreet Boy AJ McLean ist getrennt

AJ McLean (45) und Rochelle Deanna McLean (41) nehmen sich eine Pause von ihrer Ehe! Der Musiker war in den 90ern mit der Boyband Backstreet Boys durchgestartet. 2001 hatte er sich öffentlich als Alkoholiker bekannt und in eine Entzugsklinik begeben. Doch inzwischen fand er sein Familienglück: 2011 heiratete er nach sechs Jahren Beziehung seine Freundin Rochelle. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Nun durchleben die beiden wohl eine Ehekrise: AJ und Rochelle geben ihre zeitweise Trennung bekannt!

Gegenüber TMZ erklärt das Paar: "Die Ehe ist hart, aber sie ist es wert. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns vorübergehend zu trennen, um an uns selbst und an unserer Ehe zu arbeiten, in der Hoffnung, eine stärkere Zukunft aufzubauen." Den Grund für die vorläufige Trennung nennt das Ehepaar nicht. Trotz aller Schwierigkeiten schauen der Sänger und die Visagistin offenbar mit Zuversicht in die Zukunft: "Der Plan ist, wieder zusammenzukommen und unsere Liebe füreinander und für unsere Familie weiter zu pflegen."

AJ hatte es nicht immer leicht in den letzten Jahren. 2018 hatte er von einem Rückfall berichtet und erneut offen über seine Alkoholprobleme gesprochen: "Es ist kein Geheimnis, dass es eine Krankheit ist, die einen täglichen Kampf bedeutet." Seine Frau und seine zwei Kinder sollen ihn zu hundert Prozent unterstützen. Dennoch falle es ihm schwer, sich selbst und seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.

Anzeige

Getty Images AJ McLean, Ava Jaymes McLean und Rochelle DeAnna McLean

Anzeige

Instagram / aj_mclean AJ McLean mit seinen Töchtern Ava und Lyric im September 2020

Anzeige

Getty Images AJ McLean im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de