Patricia Blanco und Verlobter Andreas machen Paartherapie

Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann geben sich noch eine Chance. Die Tochter von Roberto Blanco (85) und der Immobilienmogul sind seit rund vier Jahren ein Paar, davon zwei sogar verlobt. Aktuell sieht es aber nicht mehr so rosig in ihrer Beziehung aus: Der Entertainer wollte sich sogar von der TV-Bekanntheit trennen! Doch ganz voneinander los kommen die beiden trotz Liebeskrise wohl nicht: Patricia und Andreas versuchen es nun mit einer Paartherapie.

In einem RTL-Interview sprachen die zwei offen über ihre Beziehungsprobleme: Sie würden sich oft wegen des Geldes streiten, da die einstige Promis unter Palmen-Teilnehmerin finanziell von ihm abhängig sei. Deshalb sollen sie bislang keine Beziehung auf Augenhöhe geführt haben, da der Immobilienprofi der Beauty immer vorgehalten habe, was er für sie leiste. "Diese Geschichten verletzen mich wahnsinnig stark", gab der Realitystar zu. Aus diesem Grund seien die beiden in Therapie, um wieder zueinanderzufinden – schließlich sei ihre Liebe zueinander unter dem Berg ihrer Probleme noch vorhanden.

Vor allem Patricia wolle an sich arbeiten und finanziell unabhängig von Andreas werden, um das Gleichgewicht zwischen ihnen wiederherzustellen. Dafür habe die Beauty auch schon eine Idee: Sie möchte als Celebrity-Speakerin Geld verdienen. In Kursen und Vorträgen wird sie Promis in Zukunft Lebenstipps geben. "Ich will ihm das auch nicht mehr antun, dem Andreas", klärte die 52-Jährige über ihre Motivation dahinter auf.

Action Press / gbrci / Future Image Andreas Ellermann und Patricia Blanco beim Schlagermove 2022 in Hamburg

Action Press / Public Address Patricia Blanco und ihr Verlobter Andreas Ellermann

Action Press / Public Address Collage: Patrica Blanco beim 72. Hamburger Presseball

