Prinz William und Kates verändertes Cottage-Leben in Windsor

Ein Umzug mit Folgen! Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) zogen im vergangenen Sommer mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) vom Kensington Palast in das Adelaide Cottage in Windsor – auch um näher bei Queen Elizabeth II. (✝96) zu wohnen. Für die Kinder begann hier im Herbst das neue Schuljahr. Der Umzug brachte aber auch einige Veränderungen für die fünfköpfige Familie mit sich.

Wie Hello Magazine berichtet, sei das neue Heim des Prinzen und der Prinzessin von Wales schlichter und kleiner als ihr ehemaliges Zuhause im Kensington Palast. So habe ihr neues Haus keinen unterirdischen Tunnel mehr, durch den sie das Gelände unbemerkt betreten oder verlassen können. Darüber hinaus soll das alte Apartment der Familie im Gegensatz zum Cottage über einen Panikraum verfügt haben: Dieser soll mit Luftfiltersystemen, Fluchttunnel und Vorrichtungen gegen biologische Waffen ausgestattet gewesen sein. Allerdings gebe es auch in ihrem neuen Heim strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Daneben gibt es in ihrem neuen Haus auch nur vier Schlafzimmer. Das heißt, das Personal wohnt nicht mehr bei der royalen Familie. Eine Nanny für die Kinder wird es aber wohl wegen ihres vollen Terminkalenders weiterhin geben. Die genaue Größe des Adelaide Cottage ist nicht bekannt. Es stellt sich also die Frage, ob es für die Kinder ein Spielzimmer gibt, wie es im Palast der Fall war.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate am St. Patricks Day im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de