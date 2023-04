Priyanka Chopra überholt mit Kosmetik-Linie Kylie Jenner!

Priyanka Chopra (40) landet mit ihrer Beauty-Linie vollen Erfolg! Die gebürtige Inderin fing ihre Schauspielkarriere mit Rollen in Bollywood-Filmen an. Durch ihre Verkörperung der Alex Parrish in der US-Fernsehserie "Quantico" schaffte die Frau von Nick Jonas (30) schließlich ihren internationalen Durchbruch. Aber nicht nur als Schauspielerin ist die Beauty bekannt, sondern auch als Unternehmerin: Sie gründete 2021 ihre eigene Haarpflegemarke Anomaly. Priyankas Beauty-Firma ist sogar so erfolgreich, dass sie zahlenmäßig Kylie Jenners (25) Imperium Kylie Cosmetics überholt hat!

Wie Girlstalkinsmack berichtete, soll das Unternehmen der Baywatch-Darstellerin in diesem Jahr bereits einen Umsatz von rund 487 Millionen Euro erzielt haben. Damit können ihre Produkte zwar nicht den 542-Millionen-Euro-Umsatz von Rihannas (35) Marke Fenty Beauty toppen, allerdings nimmt Anomaly den zweiten Platz der prominenten Kosmetikunternehmen ein. Ihre Haarpflege konnte somit sogar die Linie Kylie Cosmetics überholen, die ein großer Wettbewerber in dieser Sparte ist.

Gegenüber Business Today hatte sich Priyanka bereits über ihr Unternehmen geäußert. "Ich glaube an Kooperationen[…]. Ich arbeite mit führenden Unternehmen zusammen", erklärte die zweifache Mutter und lieferte einen Grund für die Beliebtheit ihrer Marke: "Die Produkte der gesamten Linie, von verschiedenen Haarölen bis hin zu Shampoo und Spülung, sind für weniger als 10 Dollar erhältlich, was der Marke im Jahr 2022 einen Preispunkt-Award von Allure eingebracht hat."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

Getty Images Rihanna im Juli 2017

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

