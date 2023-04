So emotional war das GZSZ-Comeback für Susan Sideropoulos

So war die Rückkehr in GZSZ für Susan Sideropoulos (42)! Von 2001 bis 2011 hatte die Schauspielerin in der Daily Verena Koch verkörpert, die in der Serie dann an einem Autounfall verstorben und von den Fernsehbildschirmen verschwunden war. Doch in diesem Jahr konnten sich die Fans freuen – Susan ist als die Hotelfachfrau Sarah Moreno in der Sendung zurückgekommen. Nun offenbarte sie, wie es sich anfühlte, das Comeback zu feiern.

In einem Interview mit RTL verriet die Blondine lachend: "Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses 'fast' Unmögliche doch möglich gemacht haben. Für mich war es eine Mischung aus emotionaler Zeitreise und der Möglichkeit, die Serie noch einmal aktuell und im Jetzt zu erleben." Vor allem habe es die Zuschauer gefreut, Susan wieder auf den TV-Bildschirmen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. "Natürlich gab es auch kritische Stimmen, das ist völlig in Ordnung. Sarah hat ja auch einiges durcheinandergebracht", zeigte sie sich verständnisvoll.

Doch bereits in diesem Monat verabschiedet sie sich schon wieder von der Serie. Und wie geht es dann bei der 42-Jährigen weiter? "Mein zweites Buch 'Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend' erscheint am [Sonntag] und ich hoffe sehr, dass dieses den Menschen eine große Portion Leichtigkeit und Freunde schenken wird", verkündete Susan.

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos beim Bambi 2019

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos im November 2016

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos im November 2022

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass das Comeback für Susan so emotional war? Nein, das finde ich nicht wirklich verständlich. Ja, absolut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de