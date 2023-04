Wegen Alzheimer-Risiko: Geht Chris Hemsworth doch in Rente?

Chris Hemsworth (39) tritt kürzer! Der Hottie ist aus Hollywoods Filmwelt gar nicht mehr wegzudenken. So begeisterte er seine Fans unter anderem als Thor im Marvel-Universum oder auch als Huntsman in "Snow White and the Huntsman". Doch nun machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Der dreifache Vater hat die genetische Veranlagung für Alzheimer – aufgrund dessen möchte Chris sich in seiner Karriere etwas zurücknehmen!

Aktuell hat der Schauspieler noch einige Projekte offen – insbesondere im Marvel-Franchise. Doch ein Insider verrät gegenüber Page Six: "Er plant, danach nicht mehr so viele Rollen anzunehmen wegen seines Risikos, Alzheimer zu bekommen." Zuvor betonte Chris selbst, dass er nicht in Rente gehen wird. "Es sieht ganz danach aus, als bewege er sich in diese Richtung", behauptet die Quelle jedoch.

Gegenüber Vanity Fair erklärte Chris zuvor, dass er jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte: "Ich werde mich jetzt erholen und mich nicht mehr so sehr auf die Zukunft konzentrieren." Der 39-Jährige stellte dabei außerdem klar, dass ihn die Schauspielerei zwar immer noch "begeistert", aber nicht mehr so "erfüllt" wie früher.

Getty Images Chris Hemsworth bei den Aacta Awards 2022

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kindern

