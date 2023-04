Anna-Maria Ferchichis Tochter Laila (10) war in Therapie

Offene Worte von Anna-Maria Ferchichi (41). Die TV-Persönlichkeit hat acht Kinder. Seit rund einem dreiviertel Jahr lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Rapper Bushido (44), und ihrer Familie in Dubai. Ihren neuen Alltag dokumentiert sie fleißig auf Social Media und Co.. Sie widmet sich dabei aber auch etwas ernsteren Themen: Nun macht Anna-Maria öffentlich, dass ihre Tochter Laila in Therapie war.

In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" plauderte die gebürtige Delmenhorsterin aus, dass man herausgefunden habe, dass Laila hochsensibel sei: "Ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich mich nicht mit einer Kinderpsychologin, Familienpsychologin darüber unterhalten hätte, wir die Therapiesitzungen nicht zusammen gemacht hätten..." Die Zehnjährige wolle zum Beispiel nicht, dass jemand wegen ihr traurig sein könnte.

Laila sei sehr perfektionistisch – Anna-Maria vermutet, dass sie ihr das vorgelebt habe: "Ich habe keine Panikattacken oder so. Ich stehe auch ständig unter Strom, aber ich will auf gar keinen Fall, dass eins meiner Kinder so wird." Dass Laila nun aber so sei, mache ihr sehr zu schaffen: "Ich habe so oft geweint. Ich habe manchmal morgens geweint. Ich dachte: 'Hey, wie helfen wir diesem kleinen Mädchen, selbstbewusster zu werden, obwohl sie nie jemand kleingemacht hat?'" Nun sei das Ziel, den Perfektionismus zu deckeln und darauf zu achten, wie sie mit dem Druck umgeht.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Tochter Laila

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

