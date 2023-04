Cathy Hummels ganz aufgeregt: Sie unterzeichnet Hausvertrag!

Sie ist stolze Hausbesitzerin! Cathy (35) und Mats Hummels (34) sind 13 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, sieben davon als verheiratetes Paar. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig erblickte 2018 das Licht der Welt. Als der Kicker 2020 vom FC Bayern München wieder zu Borussia Dortmund gewechselt war, entschied sich die Moderatorin, in München zu bleiben. Zwei Jahre später trennten sie sich offiziell. Jetzt hat Cathy für sich und Ludwig ein Haus gekauft!

"Es ist meins – ganz offiziell!", kommentiert Cathy ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie den Vertrag unterschreibt. "Ab jetzt geht es los. Ich habe so viele tolle Ideen. Dieses Haus wird jetzt eine Cathy-Ludwig-Oase", lässt sie ihre Follower wissen. "Ab jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt – es wird viel Arbeit werden, aber ich freue mich", berichtet sie stolz. "Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie Traurigkeit in mir", schreibt sie in einem Posting. Sie freue sich zwar auf die Zukunft, doch in ein paar Wochen schließe sie die Haustür ihres jetzigen Zuhauses für immer.

Dass sie ein Haus gekauft hat, gab Cathy bereits im Februar bekannt. Damals verkündete sie, dass nach den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars ein Umzug anstehen werde. "Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben komplett allein – geschieden, mehr oder weniger alleinerziehend mit Ludwig", erzählte sie ihren Fans damals auf Social Media.

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

