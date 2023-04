Christina Aguilera kommt im Alter vermehrt zum Orgasmus!

Christina Aguilera (42) ist ihre sexuelle Gesundheit wichtig! Seit Anfang der 2000er etablierte sich die Sängerin als eine der erfolgreichsten Musikerinnen in der Szene. Der Grammy-Preisträgerin ist es wichtig, andere Frauen zu ermutigen, ihre Selbstliebe zu fördern und das Image des braven Mädchens hinter sich zu lassen – genauso wie die Furcht vor dem Altern zu verlieren. Christina gibt jetzt zu: Mit der Zeit hat sie gelernt, was ihre Vagina draufhat!

"Ich habe meine Vagina in den letzten 42 Jahren gut kennengelernt. Es gibt immer mehr Lustpunkte, die entstehen, wenn man älter wird. Ich kann an vier verschiedenen Stellen rund um meine Vagina zum Orgasmus kommen", verriet die "Dirrty"-Interpretin gegenüber People. Die Mitbegründerin der Sexual-Wellness-Marke Playground will, dass Frauen vermehrt "über ihre Erfahrungen sprechen und zu ihrem Körper und ihrer Sexualität stehen."

Die 42-Jährige fuhr im Interview fort, dass sie ihr Sexleben für ein allgemeines Wohlbefinden an erste Stelle setzt: "Selbst wenn man keinen Partner hat, kann man eine eigene Verabredung mit sich selbst haben und das liebe ich daran. Wir haben nicht immer Zugang zu anderen Menschen. Lernt euch selbst früh kennen, damit ihr ein angenehmes Leben führen könnt."

Getty Images Christina Aguilera bei den Latin Grammy Awards 2021

Getty Images Christina Aguilera bei den Latin Grammy Awards 2022

Instagram / xtina Christina Aguilera, Sängerin

