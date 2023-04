Chase Stokes und Kelsea Ballerini feiern Red-Carpet-Debüt

Endlich zeigen sich Chase Stokes (30) und Kelsea Ballerini (29) bei Events. Erst im Januar hatten der Schauspieler und die Country-Sängerin ihre Liebe offiziell gemacht. Im März waren die frisch Verliebten dann das erste Mal als Paar in der Öffentlichkeit zu sehen: Sie besuchten gemeinsam ein Eishockeyspiel und konnten kaum die Finger voneinander lassen. Und jetzt feierten Chase und Kelsea ihr Debüt auf dem roten Teppich.

Am Sonntag fanden in Austin im US-Bundesstaat Texas die CMT Music Awards statt. Kelsea sollte den Countrymusikpreis zusammen mit ihrem Kollegen Kane Brown (29) moderieren. Doch sie sorgte vor allem mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für Gesprächsstoff. Sie hatte nämlich ihren Liebsten zum ersten Mal bei einem Event dabei und die beiden gaben ein wirklich cooles Paar ab. Während Chase mit seiner Kombi wie eine Hommage an die 50er-Jahre wirkte, verzauberte die Musikerin in einem schlichten hellgrauen Kleid.

Mit diesem Auftritt dürften Chase und Kelsea endgültig die Gerüchte über eine angebliche Fake-Beziehung zerstreut haben. Kurz nach ihrem Pärchen-Outing hatte es böse Stimmen gegeben, die behaupteten, die Liebe der beiden sei nicht echt. Ein Gerücht, über das Kelsea bei Instagram nur müde lachen konnte. "Wahrscheinlich ein PR-Gag", witzelte sie über ein Bild mit ihrem Partner.

Getty Images Kelsea Ballerini, Country-Sängerin

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

