Ferne McCann präsentiert ihren Babybauch in hautengem Kleid!

Die Schwangerschaft steht ihr super! Ferne McCann (32) und ihr Freund Lorri Haines könnten wohl nicht glücklicher sein. Erst im Juli hatte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit ihre Verlobung mit ihrem Freund bekannt gegeben. Gemeinsam leben die beiden das perfekte Patchworkleben mit Töchterchen Sunday. Anfang des Jahres verkündete die Beauty dann: Sie ist wieder schwanger! Ihre Babykugel setzt Ferne jetzt perfekt in Szene!

In London wurde sie bei einem Spaziergang mit ihrer Familie gesichtet. Fotos , die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schönheit in einem schicken weißen Blazer über einem hautengen Kleid, in dem ihre süße kleine Babykugel perfekt zur Geltung kommt. Dazu kombinierte sie beigefarbene Stiefel und eine kleine grüne Handtasche. Hand in Hand schlenderte die dreiköpfige Familie durch die Straßen.

In der aktuellen Folge ihrer TV-Show "Ferne McCann: First Time Mum" wurde die Mama in spe zu einem Arztbesuch begleitet. "Es ist eine solche Erleichterung, den gesunden Herzschlag zu hören. Es ist wie Musik in meinen Ohren", erklärte der Reality-TV-Star. "Wenn man den Herzschlag hört, wird es wirklich real", freut sich Ferne.

