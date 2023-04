Hat Khloé Kardashian Ex Tristan zu Trues Party eingeladen?

Er war Gast auf der Party! Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32) waren seit 2016 ein Paar gewesen. Seit 2018 sind die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Basketballer Eltern ihrer Tochter True (4). Doch sowohl vor als auch nach der Geburt ihres Kindes war der Sportler seiner Freundin immer wieder fremdgegangen, weshalb sie sich mehrfach getrennt hatten. Jetzt scheint Khloé Tristan dennoch zu Trues Geburtstagsfeier eingeladen zu haben!

Aufmerksame Fans erkannten den Basketballer in Malika Haqqs (40) Instagram-Story. Das Foto, mit dem diese Khloés BFF Kris Jenner (67) als "beste Patentante" feierte, zeigt den 32-Jährigen im Hintergrund. In einem weißen Anzug scheint er sich mit einer weiteren Person zu unterhalten. Die Fans im Netz finden seine Anwesenheit aber in Ordnung: "Die Gefühle von True für ihren Vater sind wirklich wichtig und sie will ihn wahrscheinlich dabei haben", schreibt ein User.

Bei der Party hatte Khloé vermutlich auch alle Hände voll zu tun! Bei Instagram zeigte sie ihren Fans, was sie alles für ihre Tochter aufgefahren hatte: Tausende Ballons am Pool und Darsteller in Kostümen aus der Kinderserie "Die Oktonauten" waren nur zwei der Highlights. Außerdem gab es einen Süßigkeitenstand, personalisierte Rucksäcke für alle Kinder und ein Aquarium, in dem ein Rochen und ein kleiner Hai gestreichelt werden konnten.

Instagram / malika Ace Flores, Kris Jenner, Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompsons Geburtstagsparty, April 2023

