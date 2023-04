Katy Perry erklärt, warum sie Puppenaugen-Trick gelernt hat

Dieser Trick verwirrte ihre Fans! Katy Perry (38) hat einige lustige Kniffe auf Lager. So ging im Herbst 2022 eines ihrer Talente viral und brachte gleichzeitig eine Menge Fan-Theorien mit sich: Bei einem Konzert in Las Vegas fiel eines ihrer Augen zu, fast roboterartig, und die Sängerin fingierte ein Problem beim Wiederöffnen. Jetzt offenbarte Katy, wie sie den sogenannten Puppenaugen-Trick gelernt hat!

In einem TikTok zeigte Katy nun ihr obskures Talent und erklärte, warum es für sie so nützlich ist. "Ich sitze seit 15 Jahren im Make-up-Stuhl. Jemand trägt auf einem Auge Lidschatten auf, eine andere Person macht meine Haare. Ich möchte da gerne Anmerkungen machen können", beschreibt sie die Gründe für den Trick. Sie könne ein Auge schließen und dennoch normal agieren.

Die Fans in den Kommentaren sind jedoch uneins darüber, ob diese Bewegungen jeder erlernen können: "Kann das nicht jeder?", "Jetzt sitze ich hier und versuche das auch" oder "Ich glaube jeder kann das. Katy ist nur viel engagierter dabei!" Es scheint also nicht so leicht zu sein.

RB/Bauergriffin.com / MEGA Katy Perry im Februar 2023

TikTok / katyperrytv Katy Perry in Las Vegas

Getty Images Katy Perry auf der Bühne, September 2021

