Monate nach Trennung: Flirtet Travis Scott mit Kylie Jenner?

Hofft er noch auf ein Liebes-Comeback? Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Kylie Jenner (25) und Travis Scott (31) sich nach einer jahrelangen On-off-Beziehung getrennt haben. Dieses Mal soll es wohl endgültig vorbei sein: Die Make-up-Mogulin verkaufte bereits das gemeinsame Haus und Insider halten eine erneute Annäherung angeblich für unwahrscheinlich. Nun scheint der Rapper auf Social Media mit seiner Verflossenen zu flirten. Will Travis es doch noch einmal mit Kylie versuchen?

"Eine wahre Schönheit", kommentiert er auf Instagram ein Foto, dass seine Verflossene zeigt. In dem Beitrag von Kylies Kosmetikfirma gibt sie einen Blick hinter die Kulissen eines Fotoshoots. Die Zweifachmama steht in einem eleganten schwarzen Kleid im Studio, während jemand ihr Styling auffrischt. Einige Fans sind sich wohl sicher, was das Kompliment zu bedeuten hat: "Das zeigt, dass er nie ganz aus ihrem Leben verschwinden wird. Besorgt euch gesunden Menschenverstand!" Ein weiterer User schreibt nur: "Und es geht wieder los."

Doch woran war die Beziehung überhaupt zerbrochen? "Kylie und Travis leben verschiedene Leben und das war ein großes Problem", berichtete ein Insider. Die TV-Bekanntheit soll meist mit den Kindern Stormi (5) und Aire (1) beschäftigt sein, während Travis lange Nächte im Studio verbringe und oft ausgehe. Doch die Quelle fügte noch hinzu: "Obwohl sie momentan kein Paar sind, heißt das nicht, dass es für immer vorbei ist." Ein anderer Informant behauptete hingegen, dass die 25-Jährige ein Liebes-Comeback ausschließe.

Instagram / kyliecosmetics Kylie Jenner, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

