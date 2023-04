Gerard Piqué sauer: Shakira und Kids ziehen endgültig weg

Gerard Piqué (36) ist alles andere als erfreut. Zwölf Jahre lang sind der einstige Fußballer und Shakira (46) ein Paar gewesen, bis sie sich im vergangenen Sommer voneinander trennten. Ihr Liebes-Aus zog eine öffentliche Schlammschlacht nach sich, zu der auch die Sorgerechtsvereinbarung ihrer Söhne Sasha (8) und Milan (10) zählte. So wurde Anfang März vor Gericht entschieden, dass die Sängerin mit ihren Kindern Barcelona verlassen und nach Miami ziehen darf. Gerard schmeckt der Umzug allerdings überhaupt nicht!

Wie The Sun jetzt berichtet, soll Shakiras Anwältin nun mit dem Vertreter des Ex-Kickers in Verbindung getreten sein, um ihn über den baldigen Umzug in die Vereinigten Staaten in Kenntnis zu setzen. Obwohl Gerard bereits gewusst habe, dass der Wohnortwechsel von seiner Verflossenen und ihren Kindern ansteht, soll er laut einem Insider dennoch wütend sein: "Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat." Berichten zufolge sollen die beiden Jungs bereits am 11. April in Miami eingeschult werden, was ebenfalls für Frustration bei dem ehemaligen Sportler sorgt. "Er ist nicht damit einverstanden, dass die Kinder das Schuljahr nicht in Barcelona beenden", so der Informant.

Den Umzug nach Miami hatte Shakira eigentlich schon viel früher geplant. Ursprünglich soll sie vorgehabt haben, bereits Anfang des Jahres Spanien mit ihren Söhnen zu verlassen. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustands von dem Vater der "Hips Don't Lie"-Interpretin hat sich ihre Abreise allerdings auf den 1. April verschoben. Ob die Beauty und ihre Jungs nun tatsächlich in Miami sind, ist bislang noch unklar.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Januar 2012

Getty Images Shakira im Januar 2020

Getty Images Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sasha

