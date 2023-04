Osterfest: König Charles lockert die strengen Tischregeln

Ostern bei der royalen Familie steht vor der Tür! Es wird das zweite große Familienevent sein, das König Charles III. (74) für seine Verwandtschaft abhalten wird. Zu Lebzeiten seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) gab es strenge Regeln, was die Gäste, die Tischordnung und den Speiseplan anging. Charles sieht die Dinge wohl etwas anders. Eine Royal-Expertin vermutet, dass sich die Gepflogenheiten nun ändern könnten!

Die Royal-Expertin Ingrid Seward erläutert gegenüber Mirror, wie die Festessen zu Zeiten der Queen abgelaufen sind. Alle jüngeren Kinder, die noch nicht richtig mit dem Besteck umgehen konnten, sollten an Weihnachten und Ostern im Speisesaal des Spielzimmers essen. "Ich vermute, Charles wird diese Regel etwas lockern", erklärt die Expertin. Der kleine Prinz Louis (4) darf also womöglich mit bei den Erwachsenen sitzen.

Mike Tindall (44), der Mann von Charles' Nichte Zara (41), erklärte in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby", dass bei den Festen immer mindestens 70 Personen anwesend seien. "Es gab sieben Tische, ich saß mit König Charles zusammen. Die Kinder hatten ihren eigenen kleinen Tisch in einem anderen Zimmer", beschrieb auch er den Sitzplan.

Mirrorpix / MEGA Die Queen, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George im Mai 2022

Getty Images Prinz Louis und seine royale Verwandtschaft beim Weihnachtsspaziergang

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

