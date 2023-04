Ostergrüße von ihrem Sohn: Katie Price freut sich auf Harvey

Die Vorfreude ist groß bei Katie Price (44)! Die britische TV-Persönlichkeit hat insgesamt fünf Kinder. Ihr ältester Sohn Harvey (20) ist mit dem Prader-Willi-Syndrom zur Welt gekommen. Im Alltag ist der junge Erwachsene auf Hilfe angewiesen, deshalb lebt er seit 2021 in einem betreuten Wohnheim. Über die Osterfeiertage kehrt der Promi-Spross aber nach Hause zurück. Mit einem selbst gestalteten Bild weckt Harvey die Vorfreude seiner Mutter!

"Harvey hat mir das gerade geschickt, er ist so süß. Ich liebe ihn so sehr. Nur noch zwei Mal schlafen, bis er heimkommt", betitelt die 44-Jährige ein Foto der beiden auf Instagram und fügt ein Küken-Emoji, das aus einem Ei schlüpft, hinzu. Das Bild zeigt Katie, wie sie Harvey einen Schmatzer auf den Mund gibt. Darauf zeichnete der 20-Jährige pinke Herzen und schrieb: "An die beste Familie, die es gibt. Die beste und schönste Mami. Frohe Ostern. In Liebe, Harvey."

Zum 20. Geburtstag hatte Katie ihrem Erstgeborenen mit einem liebevollen Instagram-Posting gratuliert. "Ich hatte 20 wunderbare Jahre, in denen es nur mich und Harvey gab, in denen ich die absolute Konstante in seinem Leben war und ihn nie im Stich gelassen habe", hatte Katie die Zeit mit ihrem Sohn Revue passieren lassen. Es sei eine unglaubliche Ehre, Harvey in ihrem Leben zu haben.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

