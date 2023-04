Samira Klampfl möchte Töchterchen Nova nicht mehr verstecken

Wird sie ihr Kind bald zeigen? Das Realitysternchen Samira Klampfl (29) wurde 2018 durch die Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor bekannt. Drei Jahre später lernte die hübsche Brünette bei Bachelor in Paradise Serkan Yavuz (30) kennen und verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern einer Tochter. Bisher zeigten sie die kleine Nova jedoch nicht im Netz – wird sich das nun ändern? Jetzt äußerte Samira, dass sie Nova nicht mehr verstecken will!

In ihrer Instagram-Story erklärte die Mutter, dass es ihr schwerfällt, ihr Leben im Netz zu teilen und dabei ihre Tochter nicht zeigen zu können. "Das heißt jetzt nicht, dass ich Nova jetzt sofort zeigen möchte", stellte sie dennoch klar. Trotzdem habe sie sich bereits Gedanken zu dem Thema gemacht und überlege, wie sie in Zukunft mit der Situation umgehen wird. "Es gibt einige Für und Wider", schlussfolgert Samira.

Die Meinungen ihrer Follower könnten gespaltener nicht sein. Während einige den Realitystar unterstützen und Verständnis zeigen, äußern sich andere sichtlich wütend. "Ich finde deine Ausführung absolut nachvollziehbar", schreibt ein Nutzer. Ein anderer wirft ihr vor: "Die Privatsphäre eures Kindes sollte an erster Stelle stehen. Ihr habt nur Angst, dass ihr uninteressant werdet."

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova im Januar 2023

