Sexy Calvin-Klein-Werbung mit 15: Brooke Shields war "naiv"

Sie rechtfertigt sich! In den 1980er-Jahren war Brooke Shields (57) als junge Schauspielerin und Model zum Star aufgestiegen. Berühmt berüchtigt war ihre Werbung für Calvin Klein (80): Darin kokettierte sie im Alter von 15 Jahren mit flirty Sprüchen und in engen Jeans. Viele Menschen in den USA fanden, sie sei zu jung für den sexuellen Touch der Spots. Nun äußert sich Brooke aus heutiger Sicht zu der Kontroverse!

In ihrem neuen Dokumentarfilm "Pretty Baby: Brooke Shields" beleuchtet die 57-Jährige die Zeit rund um den Dreh der Werbung. Obwohl sie sich bereits in der Vergangenheit mit den umstrittenen Werbespots auseinandergesetzt habe, gab sie nun zum ersten Mal zu, dass es blauäugig gewesen sei, zu ignorieren, wie sexualisiert die Kampagne war. "Mir ist damals einfach nicht aufgefallen, dass es etwas Sexuelles sein könnte", sagt sie in der Doku und gibt lachend zu: "Das war vielleicht ein bisschen naiv."

In dem Film wird auch ihr Fotoshooting für das beliebte Männermagazin Playboy thematisiert. Die zweifache Mama berichtet darin, dass ihre Mutter sie damals nackt für die Zeitschrift posieren lassen hat. So wurde Brooke im Alter von nur zehn Jahren unter anderem nackt in einer Badewanne abgelichtet.

