Mit zehn Jahren: Brooke Shields posierte nackt für Playboy!

Brooke Shields (57) packt weitere schockierende Details über ihre Vergangenheit aus. Anfang des Jahres hatte die Schauspielerin ein trauriges Geständnis gemacht. In ihrem Dokumentarfilm "Pretty Baby: Brooke Shields" hatte die gebürtige New Yorkerin offenbart, dass man sie vor rund 30 Jahren vergewaltigt hat. Doch damit nicht genug: Brooke musste sich im Alter von nur zehn Jahren für den Playboy ausziehen.

Wie nun bekannt wurde, wird in ihrer Doku "Pretty Baby: Brooke Shields", die am 3. April erscheint, auch ihr Fotoshooting für das beliebte Männermagazin thematisiert. Die 57-Jährige berichtet darin, dass ihre Muter sie damals nackt für die Zeitschrift posieren lassen hat. So wurde Brooke im Alter von nur zehn Jahren unter anderem nackt in einer Badewanne abgelichtet. Gegenüber The Sunday Times gab die Schauspielerin nun zu, dass sie bis heute nicht verstehen könne, warum ihre Mutter das zugelassen hat. "Ich weiß nicht, wie sie denken konnte, dass das in Ordnung ist. Ich weiß es nicht", äußerte sie.

Doch Brooke posierte als junges Mädchen nicht nur nackt für den Playboy – mit elf Jahren ist sie zudem für die Rolle einer Prostituierten gecastet worden. In "Pretty Baby" musste der Filmstar nicht nur einen 16 Jahre älteren Schauspielkollegen küssen, sondern auch Nacktszenen drehen. In ihrem Dokumentarfilm erinnert sich Brooke, dass ihre Mutter sie zu dem Filmkuss sogar noch ermutigt hatte.

