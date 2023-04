So geht es Sharon Stone nach dem Tod ihres jüngeren Bruders

Es ist nicht leicht für sie! Im Februar machte Sharon Stone (65) traurige Nachrichten bekannt: Der jüngere Bruder der Schauspielerin, Patrick, ist überraschend an Herzversagen gestorben. Das war schon der zweite Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit für die Familie des "Basic Instinct"-Stars. Vor zwei Jahren war ihr elfmonatiger Neffe – Patricks Sohn – verstorben. Das alles verlangt Sharon viel ab, wie sie nun verriet!

"Es ist wirklich viel. Die Auswirkungen sind einfach verheerend", gesteht die 65-Jährige im Interview mit DailyMail. Sie befinde sich noch mitten im Trauerprozess und kämpfe immer noch, um mit dem herzzerreißenden Verlust fertig zu werden. "Ich versuche einfach jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Ich muss einfach versuchen zu verstehen", erklärt die dreifache Mutter weiter.

Via Instagram teilte Sharon im Februar ein Video, in dem sie sich erstmals zu dem Tod ihres Bruders äußerte. Die "Casino"-Darstellerin erklärte Patricks Ableben und richtete einige emotionale Worte an ihre Follower: "Wir als Familie danken euch für eure Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Trauerphase", äußerte Sharon sichtlich gerührt in dem Clip.

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihr Bruder Patrick

Getty Images Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes 2022

Getty Images Sharon Stone im Juni 2022

