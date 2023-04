So reagierten Blac Chynas Kids auf ihre Silikonentfernung

Blac Chyna (34) hat einen körperlichen Wandel hinter sich! Das US-amerikanische Model hatte sich in den vergangenen Wochen nach einigen Beauty-OPs in der Vergangenheit erneut unters Messer gelegt: Die Ex von Rob Kardashian (36) hatte sich nicht nur ihre Brust- und Po-Implantate entfernen, sondern auch ihre Filler im Gesicht auflösen lassen. Aber wie reagierten Chynas Kids Dream Renée und King Cairo eigentlich auf ihr neues Äußeres?

In der Radio-Sendung "Sway In The Morning" ruft sich die stolze Zweifach-Mutter jetzt die Reaktionen ihrer Kids in Erinnerung – und der Nachwuchs zeigte sich offenbar ziemlich unbeeindruckt. "Als ich von meiner Operation zurückkam, fragten sie: 'Warum liegst du so?'", berichtet die 34-Jährige. Als sie ihren beiden Kindern dann von ihrer Brust- und Po-Verkleinerung erzählt habe, hätten sie nur mit den Schultern gezuckt und kurz und knapp "Okay" gesagt.

Chynas Tochter Dream sei hingegen direkt ein anderes Beauty-Merkmal ihrer Mama aufgefallen – und zwar ihre langen Nägel! "Als Dream meine Nägel sah, meinte sie: 'Deine Nägel!'", betont die TV-Persönlichkeit und fügt hinzu: "Sie schaut zu mir auf und sagt jedes Mal: 'Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich alt genug bin, damit ich lange Nägel haben kann, Mami.'"

Getty Images Blac Chyna, Erotik-Star

Getty Images Blac Chyna bei den BET Hip Hop Awards 2017

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Model

