Suspekte Überweisung: Will Herzogin Meghan in die Politik?

Plant Herzogin Meghan (41) etwa einen großen Karriereschritt? Die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) haben turbulente Jahre hinter sich: Anfang 2020 hatten sich die mittlerweile zweifachen Eltern dazu entschieden, ihre royalen Pflichten niederzulegen, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren und in die USA auszuwandern. Aber plant Meghan in den USA jetzt etwa eine Karriere als Politikerin? Jedenfalls tauchte nun eine verdächtige Überweisung auf...

Wie Radar Online jetzt aus offiziellen Steuerunterlagen erfahren haben will, sei von Harry und Meghans Organisation Archewell eine große Menge Geld an die PR-Firma von Katie McCormick Lelyveld geflossen: Unter dem Betreff "strategische Unterstützung für Social Impact PR" sollen die Ex-Royals der Firma umgerechnet rund 92.000 Euro überwiesen haben. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits große politische Kampagnen betreut und unter anderem die Pressearbeit für die ehemalige First Lady Michelle Obama (59) geleitet.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Gerüchte um eine mögliche politische Kandidatur die Runde machen: Schon 2020 hatten zahlreiche Fans vermutet, dass Harry und Meghan in die Politik einsteigen würden. Damals hatte sich das Paar mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom getroffen. Dieser hatte daraufhin jedoch klargestellt, dass es sich bei dem Meeting lediglich um ein "Begrüßungstreffen" nach dem Megxit gehandelt habe.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in New York, September 2021

Anzeige

Getty Images Michelle Obama, ehemalige First Lady

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de