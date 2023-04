65. Geburtstag: Hilaria Baldwin macht Alec Liebeserklärung

Hilaria Baldwin (39) liebt ihren Alec (65) offenbar sehr. Der Hollywoodschauspieler und seine Frau sind ein echtes Dream-Team. Die beiden haben schon so manche schwere Zeit hinter sich gebracht. Aktuell muss die 39-Jährige ihm im Prozess um den tödlichen Unfall am Set von "Rust" den Rücken stärken. Er wurde in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Zu seinem 65. Geburtstag widmet Hilaria ihrem Alec jetzt also besonders herzliche Worte.

Auf Instagram teilt Hilaria nun ein Bild mit ihrer ganzen Familie. Neben ihr selbst ist Alec von seinen sieben Kindern umgeben zu sehen. Während die Kids grinsen und Grimassen schneiden, strahlt auch der 65-Jährige bis über beide Ohren. "Ein Foto unserer Wildheit, so wie wir sind. Möge dieses Jahr dir Frieden, Gesundheit und Freude bringen. Wir sind stolz, an deiner Seite stehen zu dürfen", schreibt die Yogalehrerin. Alec repostete das Foto bereits und meint dazu mit einem Augenzwinkern: "65 ist gar nicht so schlecht..."

Mit ihren sieben Kindern wird es im Hause Baldwin jedenfalls nie langweilig. Das bewies Hilaria bereits an Thanksgiving 2022, als sie ein Bild mit ihren Kindern postete, auf dem das absolute Chaos zu herrschen schien. Kaum eines der Kinder schaute so richtig in die Kamera und bei einigen schien auch die Stimmung schlecht zu sein. Trotzdem schrieb die stolze Mama: "Fröhlichen Tag der Dankbarkeit von unserem grandios gescheiterten Familienfoto."

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im April 2023

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York, Mai 2019

Instagram/hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin, November 2022

