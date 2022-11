Sieben Kinder: Thanksgiving bei den Baldwins ist pures Chaos

Was für eine Rasselbande! Der Schauspieler Alec Baldwin (64) hat acht Kinder. Die älteste Tochter Ireland (27) stammt aus seiner ersten Ehe mit Kim Basinger (68). Mit seiner aktuellen Frau Hilaria (38) ist der "The Doctors"-Darsteller bereits zehn Jahre verheiratet und bekam sieben weitere Nachkommen. Der jüngste Spross erblickte erst vor einigen Monaten das Licht der Welt. Jetzt teilt die siebenfache Mama einen Schnappschuss ihrer ganzen Familie.

Auf Instagram gibt Hilaria einen Einblick in das Thanksgiving-Fest mit all ihren Kids und ihrem Ehemann. Das Foto zeigt allerdings, dass der Baldwin-Nachwuchs keine Lust auf Posing zu haben scheint. Niemand außer Tochter Carmen (9) schaut überhaupt in die Kamera und die kleine Lucia weint sogar in den Armen ihrer Mama. Alecs Frau kommentiert das Foto: "Fröhlichen Tag der Dankbarkeit von unserem grandios gescheiterten Familienfoto im Vergleich zu dem, wie eures wahrscheinlich ist. Unsere Liebe und Dankbarkeit an euch alle dafür, dass ihr wunderbare Kräfte des Lichts in unserem Leben seid."

Der 64-Jährige liebt offenbar seine chaotische Großfamilie. In einer Ausgabe von "Saturday Night Live" hatte Alec verraten, dass er sich durchaus noch weitere Kinder vorstellen könne. "Die Leute fragen warum. Das ist der Grund: Eltern zu sein ist die ultimative Reise", machte er deutlich.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin beim Filmfestival

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Ilaria

MEGA Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids, April 2022

