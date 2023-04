Charlotte Crosby für Abstillen nach vier Monaten kritisiert!

Charlotte Crosby (32) braucht ein dickes Fell! Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin und ihr Freund Jake Ankers hatten im April vergangenen Jahres ihre erste Schwangerschaft verkündet. Im Oktober war es dann endlich so weit: Die beiden durften ihre Tochter Alba Jean auf der Welt begrüßen. Seitdem lässt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans an ihrem Alltag als Mutter teilhaben. Für eine Sache musste Charlotte aber harsche Kritik einstecken!

Während eines Q&As bei Instagram berichtete sie ihren Fans, dass ihr Baby bereits feste Nahrung bekomme. Als Grund nennt sie: "Ich war so gespannt darauf, das auszuprobieren, und als ich sah, dass Beutel ab vier Monaten geeignet sind, habe ich mich sofort darauf gestürzt." Das kam bei ihren Followern jedoch nicht gut an: "Warum sind Leute wie Charlotte so erpicht darauf, ihre Kinder zu gefährden?", fragt sich einer. Ein andere gibt auch seine Meinung ab: "Es wird nicht ohne Grund empfohlen, sechs Monate zu warten, aber Leute wie Charlotte denken immer, sie wüssten es besser als die Fachleute."

Die Geburt ihrer Tochter ist mittlerweile schon ein halbes Jahr her – und inzwischen fühlt sich der Realitystar auch wieder wohl in seiner Haut. Auf Social Media präsentierte sie ihren Fans ihren After-Baby-Body in einem schwarzen Badeanzug. "Man fühlt sich so selbstbewusst. Ich kann es kaum erwarten, damit an den Strand zu gehen", freut sie sich.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und Jake Ankers im Februar 2023

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de