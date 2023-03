Fünf Monate nach Geburt: Charlotte Crosby zeigt Hammer-Body!

Charlotte Crosby (32) ist wieder top in Form! Im April des vergangenen Jahres hatte sich die Geordie Shore-Bekanntheit mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Sie und ihre Partner Jake Anders erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Oktober war es dann so weit: Ihre kleine Tochter Alba hat das Licht der Welt erblickt. Wie der Reality-TV-Star nun beweist, sind die Schwangerschaftspfunde inzwischen verschwunden: Charlotte präsentiert sich sexy im Badeanzug!

Auf Instagram teilt die 32-Jährige einen Clip von sich, der sie in Bademode zeigt. Selbstbewusst präsentiert die Neu-Mama ihren Body in einem schwarzen Badeanzug, der mit einem Cut-out am Bauch für einen besonderen Hingucker sorgt. "Man fühlt sich so selbstbewusst. Ich kann es kaum erwarten, damit an den Strand zu gehen", freut sich Charlotte über ihren Beach-Look unter dem Beitrag.

Noch im Dezember hatte die gebürtige Britin zugegeben, sich nicht wohl in ihrem Körper zu finden. Die TV-Bekanntheit tat sich schwer damit, ihren After-Baby-Body zu akzeptieren. "Ich schäme mich eigentlich dafür, wie unfit und außer Form ich bin", hatte Charlotte in ihrer Instagram-Story geäußert.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, März 2023

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im November 2022

