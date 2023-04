Comeback: Adriana Lima kehrt zu Victoria's Secret zurück!

Adriana Lima (41) kehrt wieder auf den berühmtesten Laufsteg zurück! 1999 modelte die Brasilianerin erstmals für Victoria's Secret, wurde schnell zu den bekanntesten Engeln der Dessousmarke und erlangte so ihren internationalen Durchbruch. 2018 war dann Schluss für die Beauty: Die dreifache Mutter beendete ihre Karriere bei der Unterwäschemarke. Doch ihr Abschied war nicht für immer: Denn Adriana feiert jetzt ihr Victoria's Secret-Comeback!

Das Unternehmen ließ die Bombe auf der eigenen Instagram-Seite platzen. "Wiedervereint und es fühlt sich so gut an", lautete die Bildunterschrift unter dem kurzen Video. Somit steht eindeutig fest, dass die 41-Jährige wieder in die luxuriösen und sexy Dessous schlüpfen und weltweit die Fans verzaubern wird. Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Seit einigen Jahren steht Adrianas Arbeitgeber in der Kritik. Nachdem der Firma mangelnde Diversität vorgeworfen wurde, wurde ihre berühmte Show 2019 eingestellt. Mit der Rückkehr der schwarzhaarigen Schönheit scheint das Label ein erstes Zeichen setzen zu wollen: Denn Adriana begrüßte vergangenen August einen Sohn auf der Welt und wird als frischgebackene Mama den Catwalk beschreiten.

Getty Images Adriana Lima, "Victoria's Secret"-Model

Getty Images Adriana Lima, 2003

Getty Images Adriana Lima in Cannes 2022

