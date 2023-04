Die Nächste? Leonardo DiCaprio und Maya Jama gehen aus!

Bandeln die beiden jetzt etwa an? Das Liebesleben von Leonardo DiCaprio (48) sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Nach der Trennung von seiner Freundin Camila Morrone (25) wird der Schauspieler hier und da auf Dates gesehen – zuletzt häufiger mit Gigi Hadid (27). Doch nun soll eine andere Frau an seiner Seite sein: Was läuft da zwischen Leo und Maya Jama (28)?

In den vergangenen Wochen wurde der "Titanic"-Star immer wieder mit der britischen Love Island-Moderatorin zusammen gesehen, wie sie etwa zusammen in einem New Yorker Club feierten. Ein Insider plaudert nun gegenüber The Sun aus: "Sie haben beide erst kürzlich eine langjährige Beziehung hinter sich gelassen, sodass keiner von ihnen etwas überstürzen will – sie haben Spaß und sehen, wie es läuft." Leo soll es sehr genießen, Zeit mit ihr zu verbringen.

Erst im November letzten Jahres wurde Maya noch mit ihrem Ex Stormzy (29) gesehen. Bei den MTV EMAs in Düsseldorf seien sich die beiden laut The Sun nähergekommen: Maya und Stormzy sollen sich sogar geküsst haben! Eigentlich gehen der Musiker und die TV-Bekanntheit schon seit 2019 getrennte Wege.

Anzeige

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Juni 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de