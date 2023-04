In DIY-Häkel-Outfits: So kreativ sind Madonnas Zwillinge!

Madonna (64) ist stolz auf ihren Nachwuchs! Die US-amerikanische Popikone ist Mutter von insgesamt sechs Kindern: Lourdes Leon (26), Rocco Ritchie (22), David Banda (17), Mercy James (17), Stelle (10) und Estere (10). Immer wieder gewährt die Künstlerin Einblicke in ihr Familienleben und zeigt ihre Sprösslinge. Ihre jüngsten Mädchen kommen, was die Kreativität betrifft, wohl ganz nach ihrer Mama: Stelle und Estere haben sich selbst außergewöhnliche Kostüme gehäkelt!

"Süße Häkel-Outfits von Stella und Estere selbst gemacht", schreibt die 64-Jährige zu den Bildern, die sie stolz in ihrer Instagram-Story postet. Darauf präsentieren ihre Töchter selbstbewusst die eigens designten Kreationen aus Wolle. Während eine der beiden einen Zweiteiler in Blautönen mit dazu passender Häkelhaube trägt – posiert die andere in einem pink-schwarzem Werk mit Schal um den Kopf. "Girl Power", betitelt die Mama der Mädchen ein zweites Foto.

Vor Kurzem hatte Madonna auf Instagram ein Foto von sich mit einem Schild veröffentlicht, auf dem die Hausregeln für ihre Kids stehen. Die fünf Vorgaben lauten: "1. Lächle. 2. Sei fröhlich. 3. Hör anderen zu. 4. Sei freundlich. 5. Sei zufrieden mit dem, was du hast!" Auf den ersten Blick scheinen das recht einfache Vorschriften zu sein, die es bei Madonna zu befolgen gilt.

