Diese fünf Regeln müssen Madonnas Kinder zu Hause einhalten

Sie ist ein Weltstar! Aber zu Hause scheint Madonna (64) eine ganz normale Mutter zu sein. Die Sängerin hat insgesamt sechs Kinder: Lourdes (26), Rocco (22), David Banda (17), Mercy James (17), Stelle Ciccone (10) und Estere Ciccone (10). In unregelmäßigen Abständen lässt die Musikerin ihre Fans online an ihrem Familienleben teilhaben. Jetzt zeigte Madonna ein Schild mit ihren Hausregeln!

Auf Instagram postete Madonna jetzt ein Foto von sich mit einem Schild, auf dem ihre Hausregeln stehen. Die fünf Vorgaben lauten: "1. Lächle. 2. Sei fröhlich. 3. Hör anderen zu. 4. Sei freundlich. 5. Sei zufrieden mit dem, was du hast!" Auf den ersten Blick scheinen das recht einfache Vorschriften zu sein, die es bei Madonna zu befolgen gilt. Auf ihrem Foto hält sie selbst sich allerdings nicht an ihre erste Regel – denn sie schaut ernst in die Kamera. Die Musikerin trägt einen schwarzen Pullover mit buntem Blumenmuster. Ihre roten Haare sind leicht gewellt.

Madonna teilt Details aus dem Leben ihrer Kinder recht selten mit der Öffentlichkeit. Daher ist der Einblick in ihr Zuhause und in ihre Hausregeln umso überraschender. Daneben teilte die Musikerin in ihren Story-Posts auch ein paar Schnappschüsse der Zwillinge Estere und Stelle beim Tanzen und ein Video der gesamten Familie bei einem Ausritt.

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern im November 2020

