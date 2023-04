Insider behauptet: Herzogin Meghan will wieder schauspielern

Kehrt Herzogin Meghan (41) zurück zu ihren Wurzeln? Bevor sie durch ihre Ehe mit Prinz Harry (38) endgültig ins Rampenlicht katapultiert wurde, war sie schon als Schauspielerin berühmt: Ihre Rolle als Rachel Zane in der Serie Suits hatte sie weltweit bekannt gemacht. Seit ihrem Ein- und wieder Austritt aus dem britischen Königshaus hat sie ihre Schauspielkarriere allerdings an den Nagel gehängt. Doch Meghan will anscheinend zurück nach Hollywood!

Wie ein Insider Mirror berichtet, liebäugelt die Herzogin mit einigen großen Rollen. Zuletzt hatte sie nämlich Kontakt mit dem Dealmaker Adam Lilling aufgenommen, der ihr bei ihrer Rückkehr zur Schauspielkarriere helfen soll. "Angeblich könnte Meghan durch die Anstellung von Adam, der als Hollywoods 'Fixer' bekannt ist, eine Karriere in Hollywood anstreben", behauptet die Quelle. Da Meghan ja eine Schauspielausbildung hat, könne sie Cameo-Auftritte in Filmen oder im Fernsehen bekommen.

Eine längerfristige Rolle erscheint aber unwahrscheinlich. "Ich bezweifle, dass sie in eine Rolle mit längerem Engagement wie 'Suits' oder eine andere Fernsehserie zurückkehren wird", erklärt die PR-Expertin Mayah Riaz. Dafür sei die zweifache Mutter einfach zu beschäftigt: "Sie wird ihre Wohltätigkeitsarbeit nicht aufgeben, um eine andere Karriere zu verfolgen."

Getty Images Meghan Markle, Los Angeles, 2012

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

