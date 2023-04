Kylie Minogue verarbeitet in neuer Single Trennung von Paul

Sie verarbeitet ihren Schmerz in ihrer Musik! Kylie Minogue (54) hatte sich vor einigen Wochen von ihrem Freund Paul Solomons getrennt. Ganze fünf Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, doch das Glück scheiterte an den Schwierigkeiten einer Fernbeziehung und an mangelnder Kommunikation. Die "Dancing"-Interpretin steht derzeit wohl wieder im Tonstudio, um neue Songs aufzunehmen, und es heißt: In einem der neuen Tracks verarbeitet Kylie die Trennung von Paul!

Ein Insider meint gegenüber MailOnline: "Kylie traf sich mit dem Produzenten Sky Adams, um emotionale Tanzmusik zu kreieren für ihr nächstes Album. Sie geht in ihrer neuen Platte auf das Scheitern ihrer Partnerschaften ein." Die Quelle führt fort: "Speziell in einem der Songs geht Kylie auf die Notwendigkeit ein, in einer Beziehung ausreichend zu kommunizieren, um diese aufrechtzuerhalten." Schaffe man das nicht, sei die Liebe zum Scheitern verurteilt. Damit spiele die "Spinning Around"-Interpretin zweifelsohne auf die Trennung von Paul an.

Die Pop-Ikone hatte sich bereits im Jahr 2021 dazu entschieden, von London wieder in ihre Heimat Australien umzuziehen. Ein Bekannter des Paares äußerte, für Paul sei ohne Frage festgestanden, dass er seine einstige Liebe nicht begleiten werde. Anfangs habe die Fernbeziehung noch funktioniert, doch nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass dies auf Dauer nicht gut gehen könne.

