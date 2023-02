Süß: Jute$ und Demi Lovato turteln auf dem roten Teppich

Jetzt zeigen sie sich zusammen auf Events. Sängerin Demi Lovato (30) und Musiker Jute$ haben im vergangenen Jahr im August ihre Beziehung offiziell gemacht. Schon vorher hat ein Insider verraten, dass Demi inzwischen eine neue Liebe hat. Bislang waren die beiden nur privat zu zweit unterwegs. Das zeigten sie auch gerne auf den Social-Media-Plattformen. Doch jetzt ist das Paar einen Schritt weitergegangen. Demi und Jute zeigten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Am vergangenen Samstag fand in Los Angeles die Pre-Grammy Gala und die Grammy-Ehrungen statt. Hier erschien das Paar in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look. Demi trug ein bodenlanges schwarzes Kleid, das durch eine Raffung weiße Details zum Vorschein brachte. Ihre Schultern waren nicht bedeckt, wurden jedoch durch einen asymmetrischen Ausschnitt betont. Jute$ trug passend dazu einen klassischen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Zusammen legten sie einen grandiosen Auftritt hin und konnten die Finger offensichtlich nicht voneinander lassen.

Zu Demis 30. Geburtstag im August schrieb der Sänger bereits zuckersüße Worte unter gemeinsamen Aufnahmen: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Du bist ein 30 Jahre altes Luder und ich bin der glücklichste Trottel der Welt, weil ich dich mein nennen darf."

Anzeige

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Februar 2023

Anzeige

MEGA Jordan Lutes und Demo Lovato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de