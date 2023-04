Naddel in der Krise: Patricia Blancos Freund will ihr helfen

Nadja Abd el Farrags (58) Geschichte bewegt Andreas Ellermann. Der Millionär steht seit seiner Beziehung zu Patricia Blanco (52) in der Öffentlichkeit und hält sich dort mit Protzen mit seinem Reichtum nicht zurück. Doch er will sein Geld offenbar nicht nur für Luxusartikel und seine Liebste ausgeben, sondern auch etwas Gutes tun – und zwar für Naddel, die aktuell wieder mit ihrer prekären wirtschaftlichen und privaten Situation in die Schlagzeilen geraten ist. Andreas will ihr unter die Arme greifen.

"Ich kenne Nadja seit vielen Jahren und es ist für mich selbstverständlich, dass ich ihr helfe", erklärt Andreas Bild. Die Sängerin habe ihn selbst um Hilfe gebeten, weil sie eine neue Wohnung suche: "Denn da, wo sie jetzt lebt, ist sie nicht mehr glücklich. Wir haben vorgestern lange telefoniert, sie macht einen guten Eindruck auf mich". Die Ex von Dieter Bohlen (69) habe sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und trinke außerdem keinen Alkohol mehr. "Ich werde ihr eine neue Wohnung besorgen und ihr auch finanziell unter die Arme greifen mit meiner Stiftung", betont der Wohltäter.

Vor wenigen Wochen hatte Naddel wieder Aufmerksamkeit erregt, weil sich ein vermeintlicher Freund mit einem Vermisstenaufruf gemeldet hatte: Er habe seit mehreren Monaten nichts mehr von der Entertainerin gehört. Doch kurz darauf erklärte sie, dass das alles nicht stimme – bei dem Bekannten handle es sich um einen Identitätsdieb.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag im August 2021 in Hamburg

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag im November 2020

