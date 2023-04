Schon wieder! Laura Müller teilt aufreizende Babybauchfotos

Laura Müller (22) schockiert ihre Fans. Die einstige Let's Dance-Teilnehmerin und Michael Wendler (50) verkündeten im vergangenen Februar, dass sie Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert die Beauty gerne ihren Babybauch – und das in aufreizenden Dessous! So teilte sie jetzt ein Foto von sich in und ihrer Kugel in einem dunkelblauen Unterwäsche-Set und schrieb dazu: "Geil und schwanger." Bei den Fans löste das jede Menge Aufregung aus. "Ein unschuldiges Baby wird jetzt schon ausgebeutet! So etwas Ekelhaftes kann nur Laura und dem Wendler einfallen!", lautete einer der unzähligen Kommentare auf Instagram.

