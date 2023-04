Süß: Kim Kardashian streichelt mit ihren Kids Igel in Japan

Sie umgibt sich gern mit ihren Liebsten! Kim Kardashian (42) ist auf ihren Ex Kanye West (45) derzeit alles andere als gut zu sprechen, doch laut eigener Aussage wird sie ihm immer dankbar sein, ihr ihre Kinder geschenkt zu haben. Die "Skims"-Gründerin tut nichts lieber, als Zeit mit North (9), Chicago (5), Saint (7) und Psalm (3) zu verbringen. Mit ihrer Nichte Penelope (10) im Schlepptau besuchten die fünf nun ein sogenanntes Igel-Café in Japan: So sehr genießt Kim die Zeit mit ihren Kids!

Via Instagram teilte die Reality-TV-Ikone ein paar Schnappschüsse mit ihren Followern, auf welchen sie mit ihren Kleinen posiert – dabei hält der Kardashian-Clan süße Igel in der Hand. Die Unternehmerin und ihr Nachwuchs scheinen mächtig viel Spaß zu haben – sie alle strahlen voller Freude in die Kamera. Den Beitrag beschreibt Kim lediglich mit den Worten "Igel-Café". Auf einem hinzugefügten kurzen Clip sieht man sogar kleine Würmchen, die wohl an die stacheligen Tiere verfüttert wurden.

Kim scheint es sehr zu genießen, die gemeinsamen Erlebnisse mit ihren Kids auf Social Media zu präsentieren. So teilte sie vor wenigen Tagen ein Video mit North, in dem das Mutter-Tochter-Gespann umheralbert und eine neue TikTok-Funktion austestet.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn in Japan

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

