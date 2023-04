Süßer Patzer: Taylor Swift versingt sich bei ihrem Konzert

Auch Taylor Swift (33) macht hin und wieder mal Fehler! Derzeit geht die Sängerin nach jahrelanger Pause wieder auf Tour: Im Rahmen ihrer großen "The Eras"-Tournee spielt sie etliche Konzerte in den USA. Die Setlist umfasst ganze 44 Songs – wovon zwei immer eine Überraschung sind. Bei ihrem Konzert in Arlington in Texas kam Taylor aber bei einem Lied ordentlich ins Stocken!

Einer der Überraschungssongs bei dem Gig war das Lied "Death By A Thousand Cuts" von dem Album "Lover". Die Bridge hat es ziemlich in sich, denn Taylor singt die Wörter kraftvoll und schnell hintereinander weg. Beim Konzert hatte sie offenbar so viel Spaß, dass sie die Bridge noch mal singen wollte – und auf den letzten Metern verhaspelte sich die 33-Jährige! "Wie peinlich! Warum schreibe ich überhaupt solche Sachen?", lachte sie daraufhin über sich selbst und meinte, den Song irgendwann auf Tour wohl noch mal singen zu müssen.

Unter dem TikTok-Video, das ein Zuschauer von dem Auftritt veröffentlicht hat, feiern die Fans ihr Idol für diesen süßen Patzer. "Sie ist echt die niedlichste Person ever" oder "Nur Taylor könnte eine 80.000-Menschen-Show in ein Wohnzimmer verwandeln", kommentieren etwa zwei User.

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

