"Komisch": Katie Holmes Tochter hat "Dawson's Creek" gesehen

Katie Holmes (44) gelang 1998 mit ihrer Rolle in der Teenie-Serie Dawson's Creek der große Durchbruch. Sechs Jahre hatte sie gemeinsam mit Hauptdarsteller James Van der Beek (46) für die Hit-Show vor der Kamera vor der Kamera gestanden, bis 2003 die letzte Staffel über die Bildschirme flimmerte. Auch heutzutage hat die Show noch zahlreiche Fans auf der ganzen Welt. Darunter scheint auch Katies Tochter Suri (16) zu sein!

"Sie [Suri] hat 'Dawson's Creek' gesehen, und ich denke, es ist komisch, da sie ein Teenager ist. Ich sage nicht: 'Du musst Mamas Filme und Serien schauen.' Aber während der Pandemie haben wir viel darüber gelacht", verrät die 44-Jährige in einem Interview mit Variety. Katie habe die Rolle damals übernommen, als sie etwa im gleichen Alter war wie die mittlerweile 16-Jährige Suri: "Es ist verrückt, eine Tochter zu haben, die fast so alt ist wie ich, als ich mit all dem anfing."

Die Filme ihres Vaters schaut Suri allerdings nicht mehr – schon seit der Trennung ihrer Eltern soll sie kein gutes Verhältnis zu Tom Cruise (60) haben. "Suri kennt ihren Vater kaum und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht. Sie geht nicht mehr in seine Filme und er spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Daily Mirror.

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid Suri Cruise im Juli 2022

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

