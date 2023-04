"Are You The One?"-Juliette gibt zu: Mit Barkin ist es aus!

Nun ist also doch alles aus bei Juliette und Barkin! In der vergangenen Staffel von Are You The One? schien es von Beginn an so, als ob die beiden ein Perfect Match sein könnten. Doch der 27-Jährige erlaubte sich auch immer wieder Fehltritte und knutschte fremd. Trotzdem hieß es zuletzt, dass die beiden sich auch nach der Show weiter kennenlernen. Doch nun gesteht Juliette: Zwischen ihr und Barkin ist es nun endgültig vorbei!

In ihrer Instagram-Story erklärt die 22-Jährige: "Zurzeit werde ich mit ganz ganz vielen Fragen bombardiert, was mit mir und Barkin ist. Ich glaube, viele von euch haben auch gesehen, dass wir die Bilder von uns rausgenommen haben und ja, es ist vorbei." Sie verrät außerdem, dass sie eigentlich nicht darüber reden wolle: "Ich hatte auch echt keine Lust, darüber zu sprechen. [...] Ich würde euch sehr, sehr darum bitten, dass nicht solche Nachrichten kommen, wie: 'Wir haben es dir doch gesagt, das hält eh nicht lange.'"

Noch im Februar hatte es so gewirkt, als ob es sehr gut bei den TV-Bekanntheiten laufe. In einem YouTube-Video hatte Juliette preisgegeben, dass sie zwar noch kein Paar seien, doch sie guter Dinge sei und hoffe, dass sich das Ganze weiter festige. "Wir haben jeden Tag Kontakt und sehen uns auch nächste Woche in Köln", hatte die Beauty noch gesagt.

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

Instagram / barkin_cmrt Barkin, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

