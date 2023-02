"Are You The One?"-Juliette doch wieder zurück bei Barkin!

Happy End bei Juliette und Barkin? Bei Are You The One? machten die beiden von Anfang an den Eindruck, dass sie ein Perfect Match sein könnten. Immer wieder erlaubte sich der 27-Jährige allerdings diverse Fehltritte und knutschte fremd. Zwischenzeitlich hatte die Leipzigerin einen Schlussstrich gezogen. Doch nun, nach Ende der Show, folgen schöne Nachrichten: Juliette und Barkin lernen sich weiter kennen!

In einen YouTube-Video plauderte Juliette mit Trashkurs über die Zeit nach den Dreharbeiten. Auch danach ging es turbulent weiter. "Wir hatten Höhen und Tiefen danach. Er war bei mir in Leipzig gewesen. Er kennt auch meine Familie", erzählte sie. Es habe jedoch viel Streit und auch einen kurzzeitigen Kontaktabbruch gegeben. Letztendlich haben sie sich aber wieder zusammengerauft. "Dann hatten wir eher ein freundschaftliches Verhältnis. Aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut", freute sich Juliette.

Zwar sind die beiden noch kein Paar, doch die Brünette ist guter Dinge und hofft, dass sich das Ganze nun weiter festigt. "Wir haben jeden Tag Kontakt und sehen uns auch nächste Woche in Köln", meinte sie. Auch ihr Vater sei schon ganz begeistert von Barkin.

Instagram / barkin_cmrt Barkin, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

